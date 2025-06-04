日本代表は４日、オーストラリア西部のパース市内で、２６年Ｗ杯アジア最終予選オーストラリア戦（５日）に向けた最終調整を行った。＊＊＊ＧＫ鈴木彩艶（パルマ）は、３月２５日のサウジアラビア戦（埼玉、０△０）で、ＧＫ権田修一が前回のカタールＷ杯最終予選で記録した最多無失点試合の記録に並んでいた。豪州戦で無失点を記録すれば、記録更新となる。今活動は戦力の底上げを図る目的もあり、大迫敬介（広島）