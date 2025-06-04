山形県内でがんばる高校生を紹介する「青春！未来へのパスポート」のコーナーです。 【写真を見る】【企画】青春！未来へのパスポート米沢中央高校卓球部自らの武器を自ら考え成長！ 台の上での打ち合いに青春をかける古豪を取材！（山形） きょうは、自らの武器を自ら考え成長する米沢中央高校の卓球部をご紹介します。 台の上での打ち合いに青春をかけて、思いっきり楽しみます！