広島戦に先発したオリックス・田嶋＝京セラドームオリックスは四回に無死満塁から紅林が右翼線2点打を放って先制し、若月、中川の適時二塁打など7長短打で6得点。先発の田嶋が6回3安打無失点で約1カ月ぶりの3勝目を挙げた。広島は大瀬良が4回6失点と乱れた。