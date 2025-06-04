舞台「サザエさん」が、いよいよ5日スタートです。フグ田サザエ役・藤原紀香さん：取材のためにお越しいただきまして、まことにありがとうございま〜す。磯野…フグ田サザエ役でございます、藤原紀香でございます。藤原紀香さん（53）が出演する舞台「サザエさん」が5日に開幕。4日午後、通し稽古が公開されました。磯野家の10年後が描かれる今作。松平健さん（71）が、これまでと同じく波平さんを演じます。紀香さんは、新たに加