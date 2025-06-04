巨人が４日のロッテ戦（ＺＯＺＯマリン）に３―５で敗れ、中止を挟んで３連敗。３日に長嶋茂雄終身名誉監督が亡くなって初めての試合となったが、追悼勝利を捧げることはできなかった。先発の井上は初回こそ三者凡退に抑えたが、２回には自己ワースト１イニング２被弾で３点を失うと、３回には二死一、三塁から岡、藤岡と連続適時打でさらに２点を献上。４回以降は立て直し７回まで無失点投球を続けたが、序盤の大量失点は重く