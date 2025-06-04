元の職場の人とランチに行くことになったMさんは妊娠4か月。元同僚への妊娠報告はランチ会の時に直接伝えようと思っていました。しかし、別の人がMさんより先にMさんの妊娠を元同僚に報告してしまいます。自分で伝えようと思っていたMさんは、勝手に報告されてしまったことにモヤモヤ…。これってモヤモヤする方がおかしい？と悩んでいるようです。 第三者による「妊娠報告」勝手にバラされてモヤモヤ モヤモヤするので聞