この漫画は、著者・あべかわ(@abekawa.zunda)さんによる、ママ友トラブルと解決までの道のりを描いた作品です。主人公のナナちゃんママが幼稚園で出会ったママ友との関係に悩みながらも、最終的に自分との価値観の違いを伝え、距離を置くまでを描いています。子ども同士が仲良くなったのがきっかけで、ナナちゃんママはろくちゃんママとよく話すようになりました。ろくちゃんママとの会話は子ども中心です。そのため、ナナちゃんマ