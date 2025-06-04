この作品は、アイドルオタクの作者・M子(＠bocchiota)さんが以前勤めていた会社でイケメン社員のO野さんに恋をするも、彼の本当の姿は自分の期待とは異なる姿だったとに気づき、葛藤しながら恋をあきらめ前進するお話です。会社で行われるお疲れ会のお菓子を準備するM子さん。市販のお菓子を購入して、お疲れ会に行くと、そこに並んでいたのは先輩が手作りした大作のお菓子たちでした。『アイドルオタクが現実のイケメンに恋をした