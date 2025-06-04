今年の箱根駅伝で2年連続8度目の優勝を飾った青学大駅伝部の原晋監督（58）が、各界の最も素敵なお父さん「ベスト・ファーザー」に贈られるイエローリボン賞に選出され、4日に都内で行われた授賞式に出席。3日に89歳で死去した巨人軍終身名誉監督の長嶋茂雄さんへの思いを語った。「素敵なお父さん」と呼べる人に贈られる同賞は、今年で44回目の開催。政治、経済、芸能、スポーツの4部門4人に加え、特別賞1人の計5人が選出され