「ロッテ５−３巨人」（４日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）ロッテが連敗を４で止め、借金を１４に減らした。二回にプロ入り初めて４番に座った山本が、井上の外角スライダーを右翼席に運ぶ４号先制ソロ。さらに無死一塁から藤岡が右越え３号２ランを放ち、３点を先制した。山本は「まずは先制することができて良かったです。４番らしい仕事ができましたね」。藤岡は「ボール先行になったので思い切っていきました。一番良い