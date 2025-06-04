小柄な女性は「もう少し背が高ければもっとおしゃれを楽しめるのに……」と感じることもあるようですが、その一方で「かわいらしい印象を生かそう」とポジティブに捉える人も増えています。小柄な女性が知っていると便利な色彩心理には、次のようなものがあります。これらの特性を念頭に置いてご自分に似合う色を身に着けると、おしゃれの幅が広がりますよ。 ・明るい色＝軽い・柔らかい・暗い色＝重い・硬い今回は、小柄な女性に