Image: SpaceX 火星にロボットコロニーを…？本気で火星への移住計画を進めていることでも知られるイーロン・マスク氏。このほどNotebookcheckは、同氏がSpaceXの社内プレゼンテーションで明らかにした、今後の火星探査プロジェクトの詳細を報じましたよ。火星へ降り立つヒューマノイド「The Road to Making Life Multiplanetary」と題するマスク氏のプレゼンで主役を張ったのは、TESLA（テ