キッチン道具の専門店「212 KITCHEN STORE（トゥーワントゥーキッチンストア）」は、6月3日（火）から、沖縄のビールブランド「オリオンビール」とのコラボグッズを全国の店舗などで発売。オンラインストアでは5月29日（木）より先行販売を開始した。【写真】モコモコ泡のビールデザインがおしゃれ！保冷バッグなどコラボ商品一覧■夏を盛り上げるにぎやかなデザイン今回2回目のコラボで発売されるのは、夏の買い物やアウト