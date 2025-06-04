「スキーモ」日本代表の上田絢加選手が伊勢崎商業高校で講演し、楽しみながら挑戦することの大切さを伝えました。 中央カレッジスクール所属の上田絢加選手は来年のミラノ・コルティナ五輪から実施される新種目「スキーモ」の強化指定選手で前橋を拠点に活動しています。 講演会は、高校生に目標を持つことの大切さを知ってもらおうと開かれたもので、全校生徒約７００人が参加しました。 上田選手はまずスキ