大学生に闇バイトやＳＮＳを使った特殊詐欺への注意を呼びかける活動が前橋市の県立県民健康科学大学で行われました。 この啓発活動は、闇バイトに応募して犯罪に加担したり、ＳＮＳを使った特殊詐欺による被害を未然に防ごうと実施されたものです。４日は、前橋東警察署の署員など７人が参加し、学生たちに啓発用のチラシやリーフレットを手渡しました。 県警によりますと、今年４月までに発生したＳＮＳを使った投資詐欺