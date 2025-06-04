安中市の夏の風物詩「磯部簗」で今月６日のオープンを前に開店セレモニーが行われました。 安中市の「磯部簗」は、碓氷川のほとりで新鮮なアユ料理を楽しめる食事処です。 今年度の営業が今月６日に始まるのを前に、安中観光キャンペーンレディー３人が磯部簗を訪れ、一足早く、熱々のアユの塩やきを味わいました。 開店セレモニーで安中市観光機構の武井宏理事長は、「今年も多くのお客さまにご