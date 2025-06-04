厚生労働省が発表した人口動態統計によりますと去年の群馬県の出生数は、９３３４人で過去最低を更新したほか、「合計特殊出生率」も１．２０でこちらも過去最低となりました。 厚生労働省が、４日発表した２０２４年の人口動態統計によりますと、全国の「出生数」は６８万６０６１人で統計がある１８９９年以降初めて７０万人を割り込み過去最低を更新しましました。 このうち県内の出生数は９３３４人でこちらも過去最低を更新