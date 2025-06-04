福岡県警筑紫野署は4日、筑紫野市湯町3丁目付近の道路上で3日午後7時ごろ、通行中の女子中学生が見知らぬ男からつきまとわれる事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男は50代で頭髪が薄く、自転車に乗っていたという。