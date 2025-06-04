日本代表は６月４日、翌日にパースで開催される北中米ワールドカップ・アジア最終予選第９節のオーストラリア戦に向け、会場となるパース・スタジアムで前日練習を実施した。練習後に取材に応じた久保建英が、バロンドールに言及した。世界一の選手に贈られる同賞は所属クラブの格や、ビッグトーナメントでのチームの成績が重視される傾向にある。以前、そろそろ30人のノミネート選手に入っていかないといけないと話していた