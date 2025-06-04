ブルガリア、ドイツ、フランス【パリ共同】欧州連合（EU）欧州委員会は4日、ブルガリアが欧州単一通貨ユーロ圏の加盟基準を満たし、2026年1月に導入する準備が整ったと発表した。EU加盟国で構成する閣僚理事会が7月前半に最終決定する。ブルガリアが加わりユーロ圏は21カ国に拡大する。ブルガリアは、ユーロの導入に必要な物価や為替の安定、財政赤字の規模といった基準をクリアした。自国通貨レバからユーロへの移行準備を進