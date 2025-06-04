◆日本生命セ・パ交流戦２０２５日本ハム―阪神（４日・エスコンＦ）阪神・佐藤輝明内野手が今季３度目の１試合２発だ。２―５の８回２死一塁。日本ハム河野から中堅左に飛び込む１５号２ランを放った。１点差に詰め寄る貴重な一発になった。