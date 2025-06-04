◆日本生命セ・パ交流戦２０２５オリックス６―１広島（４日・京セラＤ大阪）広島は、先発・大瀬良大地投手が崩れ、連勝スタートを逃した。すべて今季ワーストの４回１１安打６失点で４敗目（２勝）を喫した。初回３者三振から３回まで無失点も、４回無死満塁から右翼線にポトリと落ちた紅林の２点二塁打で先取点を奪われ、１死を奪うまでに５安打１四球で４失点。その後も失点を重ね、この回だけで７安打で６失点した。昨