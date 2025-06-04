ニュースキャスターの長野智子がパーソナリティを務める「長野智子アップデート」（文化放送・月曜日15時30分～17時、火～金曜日15時30分～17時35分）、6月4日の放送に調査報道記者の日野行介が出演。「原発事故から14年、今も続く自主避難者の苦闘の理由」をテーマに、自主避難者と呼ばれる人々の現状について解説した。 日野行介「国が避難指示を出した地域から身を逃れた人は