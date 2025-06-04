安徽省合肥市にあるＮＩＯの工場で稼働するＮＥＶ生産ライン。（２０２４年５月９日撮影、合肥＝新華社記者／張端）【新華社北京6月4日】中国の電気自動車（EV）メーカー、蔚来集団（NIO）が3日に発表した1〜3月の売上高は前年同期比21.5％増の120億3500万元（1元＝約20円）となり、純損益が67億5千万元の赤字で赤字幅が30.2％拡大した。売上総利益率は2.7ポイント上昇の7.6％、研究開発費は11.1％増の31億8100万元。納車台数