米３０年固定金利は６．９２％、住宅ローン申請指数は－３．９％＝ロンドン為替 米３０年固定金利は６．９２％と前回の６．９８％から小幅に低下。住宅ローン申請指数は－３．９％と前回の－１．２％から引き続きマイナスの数字となった。購入指数は１６２．１から１５５．０へと低下。借り換え指数は６３４．１から６１１．８に低下した。 USD/JPY144.22EUR/USD1.1382EUR/JPY164