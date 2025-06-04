災害時の司令塔となる防災庁の設置に向けた政府の有識者会議が、ほかの府省庁に対する勧告権を持たせることなどを盛り込んだ報告書をまとめ、赤沢経済再生担当相に提出しました。赤沢経済再生相は、「防災庁設置準備アドバイザー会議の報告書をいまいただきました。本気で死力を尽くしてやると必ず実現をすると、こういうことをこの場で申し上げさせていただきたい」と話しました。報告書では、平時から災害発生時、災害からの復興