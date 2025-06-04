【モーリスレベロトーナメント】U-20コンゴ共和国代表 vs U-20日本代表（日本時間6月4日／スタッド・パルセメイン）【映像】U-20コンゴ共和国代表 vs U-20日本代表（生中継）U-20日本代表は日本時間6月4日、モーリスレベロトーナメント（フランス開催のアンダー世代国際大会。旧称はトゥーロン国際大会）のグループステージ初戦でU-20コンゴ共和国代表と対戦。試合に先立ってスタメンが発表された。今年9-10月のU-20ワールドカ