ことしの夏に開催予定の国際会議を前に、川崎港に不審な船がいるなどの想定で神奈川県警や海上保安庁が訓練を行いました。ことし8月、横浜市でアフリカ開発会議が開催されるのにあわせて、神奈川県警や海上保安庁などは4日、神奈川・川崎港で水際のテロ対策を強化するために訓練を行いました。訓練には80人ほどが参加し、船から降りた不審者が職務質問された時に突如、発砲して逃走しようとしたところを制圧する想定や、海上で確認