石破首相は4日、看板政策である「地方創生」に関して、地方のスタートアップを支援するねらいで、「NEXTグローバル拠点都市」と名付け、新たに5つのエリアを選定すると表明しました。5つのエリアは【1】北陸（富山県・石川県・福井県）、【2】長野・新潟、【3】瀬戸内（愛媛県・岡山市）、【4】熊本、【5】沖縄です。政府はこの地域で自治体と地元企業、大学などが連携してスタートアップ企業の支援に取り組み、地方創生を加速化さ