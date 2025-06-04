盗まれたマクロン大統領のろう人形を返還したと声明を発表しました。暗闇の中、運ばれる大きな箱。中から取り出されたのは、フランスのマクロン大統領の「ろう人形」です。この「ろう人形」は、環境保護団体「グリーンピース」の活動家らが2日にパリの美術館から盗んだもので、「グリーンピース」は3日夜、フランスの電力会社の建物前に「ろう人形」を放置して「返還した」と声明を発表しました。団体は人形をロシア大使館の前に移