『ハチミツとクローバー』『3月のライオン』などで知られる漫画家・羽海野チカ氏が4日、自身のXを更新。アニメ『機動戦士Gundam GQuuuuuuX（ジークアクス）』第9話「シャロンの薔薇」に登場した新キャラ・ララァのイラストを投稿した。【画像】独特なタッチ！羽海野チカが描いた『ガンダム』ララァのイラスト羽海野氏は「わたしがはじめて好きになったアニメの中の美しい女の子」とし、ララァのイラストを公開。独特な絵のタッ