カシオ計算機は、耐衝撃ウオッチ「G-SHOCK」の最上位シリーズ「MR-G」の新製品として、日本の伝統色「鐵色（くろがねいろ）」をテーマにした2モデルを6月6日に発売する。チタンバンドの「MRG-B2000BG」と樹脂バンドの「MRG-B2000RG」で、価格はいずれも385,000円。MRG-B2000BG○甲冑の素材である鉄の深い青緑色を表現両モデルでは、日本古来の強さと美意識を象徴する「鐵色」を外装デザインに採用。甲冑の素材である鉄を熱した際に