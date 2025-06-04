俳優の国生さゆりさん（58）が2025年5月29日と31日、自身のインスタグラムを更新。クールな表情のソロショットを披露した。「今日もありがとう」国生さんは29日の投稿で、「今日もありがとう」といい、サイドに流したロングヘア姿の写真を投稿。ハッシュタグをつかって、「なんとなく いい女 ぶってみた」「流石 の 本業 ヘアメイク」とつづった。インスタグラムに投稿された写真では、黒い服を着用。肘を置き口元に添えて、クール