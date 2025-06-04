4日（水）の関東は晴れて暑くなりましたが、夕方以降は大気の状態が不安定となって、激しい雷雨となったところがありました。関東ににわか雨を降らせている雨雲は一部発達していますが、東に進みながら次第に弱まっていくでしょう。関東地方では4日夜遅くにかけて、激しい雷雨となる恐れがあります。低地の浸水に厳重に警戒、河川の増水に警戒してください。予想最高気温です。西日本から東北南部で7月並みの暑さになるでしょう。