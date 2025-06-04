女性１２人組アイドルグループ「可憐なアイボリー」が４日、東京ドームシティのラクーアステージでメジャー１ｓｔシングル「それは好きってこと／恋のガイドブック」の発売記念イベントを開催した。同グループは、クリエイターユニット・ＨｏｎｅｙＷｏｒｋがサウンドプロデュースし、今年１月にアルバム「白じゃいられない」で日本クラウンから夢のメジャーデビューを果たした。この日、体調不良で活動休止中の橘美空を除く