中国で学生らの民主化運動が武力で鎮圧された天安門事件から4日で36年です。中国政府は会見で従来通り、当時の対応を正当化しました。天安門事件は1989年6月4日に起きたもので、天安門広場で学生らの民主化運動が武力で鎮圧され、多くの死傷者が出ました。事件から36年となった4日、中国外務省の報道官は会見で、「1980年代に発生した政治的混乱について、中国政府はすでに明確な結論を出している」と従来の主張を繰り返し、当時の