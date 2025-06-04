アメリカ政府の政策転換により研究活動に懸念が生じる中、石破首相は4日、優秀な海外研究者の招へいを強化していく考えを示した。官邸で開かれた総合科学技術・イノベーション会議で、石破首相は「米国政府の政策転換により、米国内での研究活動に懸念が生じている」と指摘。優秀な海外研究者の招へいなどを強化する考えを表明した。アメリカのトランプ政権がハーバード大学の外国人留学生の受け入れ資格を停止すると発表し、各国