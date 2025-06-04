シーズンも約3分の1ほどが終了した今季のMLB。“二刀流”復活に期待がかかる大谷翔平投手は、50本塁打・50盗塁を達成した昨年よりもハイペースで本塁打を量産。山本由伸投手、千賀滉大投手もサイ・ヤング賞レースに食い込みそうなほどのパフォーマンスをみせるなど、例年以上に日本人選手の活躍が目立つ。そんな中、際立った活躍を見せているのがカブスの鈴木誠也外野手だろう。今シーズンはここま