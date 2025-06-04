【季節「家電＆ギア」総まくり】球状のサーキュレーターをはじめ季節家電のヒット商品を生み出し続けきたアイリスオーヤマ。画期的な新製品が発売された絶好のタイミングで製品開発担当者に直撃した！＊＊＊シンプルで使いやすい操作性やコストパフォーマンスの良さに定評があるアイリスオーヤマの季節家電。夏シーズンに向けてさまざまな製品が登場する中、新たなサーキュレーター「WOOZOO 360 barrel」が注目されている