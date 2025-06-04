◆都市対抗野球大会近畿地区▽第２次予選ミキハウス４―１２ＮＴＴ西日本（４日・わかさスタジアム京都）２０２４年に都市対抗野球、日本選手権の２大大会に出場したミキハウスが初戦を落とした。先発で元巨人・桜井俊貴が３回２／３に６失点でＫＯで敗戦投手となった。初回に２点の援護を受け、３者凡退で上々の立ち上がりだった。２回に１死から四球を与え、左翼線への適時二塁打や中犠飛で２失点。４回にも２つの適時打を