男のコが女のコを見るとき、まず目に入るのは髪の毛だって気づいてた？そこで今回は、やさしい雰囲気の女子を求める男のコから人気の高かった「ゆるふわウェーブヘア」のつくり方をご紹介します。癒しオーラが男のコを魅了する、巻きおろしスタイリングのコツをつかもう！ゆるふわウェーブ癒しオーラただよう♡やさしい雰囲気の女子を求める男のコから人気が高かった巻きおろし♡ とことんエアリーなスタイリングであざ