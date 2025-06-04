お笑いコンビ・ネイビーズアフロのみながわ（32）が4日までに自身のXを更新。防災士の資格を取得したことを報告した。 【写真】すげぇ!! 防災士の認証状がかっこいい意外な本名も みながわは「研修を経て試験に合格し、『防災士』の資格を取得いたしました」と、認証状の写真を添えて報告。「気象予報士・防災士です」と自己紹介した。神戸大学卒の高学歴で知られるみながわは昨年11月、難関国家資格「気象予報士」