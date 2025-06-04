名古屋市中区のホストクラブへ家宅捜索に入る大阪府警の捜査員＝4日午後7時34分愛知県を拠点とする匿名・流動型犯罪グループ（匿流）の「ブラックアウト」のトップらが逮捕された事件で、大阪府警は4日、凶器準備集合などの疑いで名古屋市のホストクラブを家宅捜索した。容疑者の1人がホストとして勤務しており、府警は匿流に資金提供していた可能性もあるとみて調べる。府警によると、ホストクラブに勤務していたのは、フィリ