◇プロ野球 セ・パ交流戦 ソフトバンクー中日（4日、みずほPayPayドーム）ソフトバンクの近藤健介選手に好プレーが生まれました。6点リードと好調のソフトバンクは7回、1アウトの場面でブライト健太選手が右中間を破る勢いの長打を放ちますが、近藤選手が走り込みながらもキャッチ、勢いも余って地面に1回転する好プレーとなりました。先発はこの日25歳の誕生日を迎える前田純投手。バースデーゲームで5回までノーヒットノーランを