韓国に李在明（イ・ジェミョン）新大統領が誕生した。ここでは、ANNソウル支局 山本志門支局長に「韓国の若者の政治的関心の高さ」と「李在明氏が勝利したことによる日本への影響」について聞いた。【映像】まるでフェス？ 若者が集まる韓国の「集会会場」韓国の若者の政治的関心について山本支局長は「日本よりも高いと思う。思い出されるのは、尹錫悦（ユン・ソンニョル）前大統領が非常戒厳を発令した時。朝から夜遅くまで