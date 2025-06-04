◇プロ野球交流戦 ロッテ-巨人（4日、ZOZOマリン）巨人は5点を追う8回に打線が猛攻を見せ、3点を返しました。7回までロッテの先発・石川柊太投手を前に得点をあげられなかった巨人。0対5と黒星が見えてきた8回、ロッテの2番手八木彬投手からフォアボールと2本のヒットでノーアウト満塁のチャンスを作ります。ここでロッテは3番手で中森俊介投手を送り出しますが、巨人は4番キャベッジ選手がライトへのタイムリーヒットを放ち2点を