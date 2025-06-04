7月より放送スタートのTBS系ドラマ『DOPE麻薬取締部特捜課』で中村倫也とダブル主演を務めるKing ＆ Prince・高橋海人。2025年は他にも待機作がいくつか控えており、俳優としても勢いを増し続けている。そこで本記事では、高橋の近年の出演作に触れながら、『DOPE麻薬取締部特捜課』の見どころも紹介したい。【関連】高橋海人『だが、情熱はある』驚異の再現度の漫才シーンが話題沸騰！俳優として見せた新境地2023年に放送され