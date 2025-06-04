LINEヤフーは、旅行予約サイト「Yahoo!トラベル（ヤフートラベル）」で、「GoGoセール」を6月4日正午から5日まで開催している。36時間限定で人気宿泊施設が10％以上割引となる。8月8日から16日までのお盆期間は対象外となる。いずれもポイントを即時利用した場合、ホテルオーエド（2名素泊まり）が6,800円から、the b 池袋（同）が6,986円から、ホテルヒラリーズ赤坂（同）が11,290円から、札幌プリンスホテル（同）が8,464円から