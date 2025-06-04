女優の松岡茉優（30）が3日放送のTOKYOFM「TOKYOSPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。最近やめたことを明かした。この日は、普段から親交が深い声優の山寺宏一と共演。エゴサーチをするという山寺に、「ダメだよ！山ちゃんとエゴサは相性最悪」と指摘した。山寺の数々のエゴサエピソードに苦言を呈した松岡は「私、1月1日からやめました。だからエラそうなの」と告白。以前はやっていたと明かし「やってたけど、や