レアル・ソシエダでのシーズンを終えた日本代表MF久保建英。今季は36試合で2381分ほどプレーし、5ゴールを記録した。『WhoScored』によれば、久保は今季のスペインリーグでドリブル成功数が6番目に多い選手だったそう。その数は75回。全体1位はバルセロナのスペイン代表ラミン・ヤマル。弱冠17歳のドリブルスターは、161回というとんでもない成功数を叩き出している。2位のセビージャFWドディ・ルケバキオ（84回）のほぼ倍…。もは